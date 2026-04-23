СБУ та Нацполіція зірвали спроби РФ організувати теракти у школах на Кіровоградщині та Одещині. ВIДЕО

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією попередили серію терактів у навчальних закладах Кіровоградської та Одеської областей. За даними слідства, двоє школярів діяли за вказівками російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, неповнолітніх завербували через Telegram та TikTok. За інформацією правоохоронців, російські куратори маніпулювали підлітками, використовуючи теми "справедливості", помсти та захисту близьких.

Крім підготовки нападів, школярів також підштовхували до самогубства після вчинення злочинів, щоб приховати сліди.

План теракту на Кіровоградщині

Задокументовано, що 15-річний учень ліцею отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій.

"Готову вибухівку юнак мав принести до свого навчального закладу та підірвати під час перерви між уроками".

За інструкцією кураторів, він також планував використати рушницю та ніж.

"Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих".

Правоохоронці завчасно викрили підлітка та задокументували його контакти з представниками РФ. Під час обшуків вилучили вибухівку, компоненти для її виготовлення, зброю та техніку з доказами.

Спроба вербування на Одещині

Паралельно на Одещині викрили ще одного школяра на етапі вербування.

За даними слідства, йому планували надіслати посилку зі зброєю та ножем для здійснення нападу на однокласників.

Підозра та розслідування

15-річному фігуранту з Кіровоградщини вже повідомили про підозру за статтею про підготовку до теракту.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації злочинів.

Це і є ху....лостан детка, тільки він, та трампонутий воює з дітьми, та мірними людьми
23.04.2026 13:59 Відповісти
10 р вчитися з однокласниками - підірвати їх - потім добивати з рушниці і дорізати ножом - шо в них в голові?
23.04.2026 14:04 Відповісти
"...планували надіслати посилку зі зброєю та ножем для здійснення нападу на однокласників" - у нас, для того щоб придбати ніж, вже дозвіл потрібен? Чи там якийсь особливий ніж, з самонаведенням та реактивний?
Іноді дивно виглядають ці повідомлення...
Але коли поліція та СБУ молодці, то вони - молодці)
23.04.2026 14:20 Відповісти
Це все добрі справи для України, рятуючи дітей України від ************ агентури! Але ж:

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
23.04.2026 14:13 Відповісти
Підлітки....гормональний вибух....Але, яка ж родина в них,що у їх недоразвинутому мозку знайшлося місце для таких планів?? Можливо треба перш за все придивитися до батьків??
23.04.2026 14:32 Відповісти
С* ко , батькі цих діточок хто ?!!! Деб* ли зелені ?! ... Де вони свої мізки залишили ?!!!!....
23.04.2026 14:40 Відповісти
І вміють же так баки забити. Майстерність не проп'єш.
23.04.2026 14:47 Відповісти
 
 