Искала локации украинской ПВО на Одесщине: СБУ разоблачила продавщицу-корректировщицу. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержана еще одна корректировщица ударов РФ. Женщина готовила координаты для новой серии обстрелов области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, враг планировал нанести прицельные удары по украинской ПВО, защищающей воздушное пространство прибрежной зоны.

"Под особым вниманием российской спецслужбы находились пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.

Чтобы выявить "нужные" геолокации и передать их ФСБ, агент объезжала на общественном транспорте местность вблизи побережья Черного моря", - говорится в сообщении.

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В случае обнаружения военных объектов женщина проводила возле них доразведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных "целей".

Также она отмечала их расположение на гугл-картах, а затем сохраняла скриншоты электронных координат на своем смартфоне.

Собранные данные агент передавала российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.







СБУ задокументировала преступления фигурантки и задержала ее "на горячем", когда та фиксировала на смартфон позиции украинских войск.

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Кто работал на врага?

Расследованием установлено, что наведением ударов РФ занималась завербованная ФСБ местная продавщица.

В поле зрения оккупантов она попала, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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