Шукала локації української ППО на Одещині: СБУ викрила продавчиню-коригувальницю. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано ще одну коригувальницю ударів РФ. Жінка готувала координати для нової серії обстрілів області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог планував здійснити прицільні удари по українській ППО, яка захищає повітряний простір прибережної зони.

"Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони.

Щоб виявити "потрібні" геолокації і передати їх фсб, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

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У разі виявлення військових об'єктів жінка проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних "цілей".

Також вона позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні.

Зібрані дані агентка передавала російському куратору через анонімний чат у месенджері.







СБУ задокументувала злочини фігурантки та затримали її "на гарячому", коли та фіксувала на смартфон позиції українських військ.

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Хто працював на ворога?

Розслідуванням встановлено, що наведенням ударів РФ займалась завербована ФСБ місцева продавчиня.

У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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