Шукала локації української ППО на Одещині: СБУ викрила продавчиню-коригувальницю. ФОТОрепортаж
На Одещині затримано ще одну коригувальницю ударів РФ. Жінка готувала координати для нової серії обстрілів області.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог планував здійснити прицільні удари по українській ППО, яка захищає повітряний простір прибережної зони.
"Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони.
Щоб виявити "потрібні" геолокації і передати їх фсб, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
У разі виявлення військових об'єктів жінка проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних "цілей".
Також вона позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні.
Зібрані дані агентка передавала російському куратору через анонімний чат у месенджері.
СБУ задокументувала злочини фігурантки та затримали її "на гарячому", коли та фіксувала на смартфон позиції українських військ.
Хто працював на ворога?
Розслідуванням встановлено, що наведенням ударів РФ займалась завербована ФСБ місцева продавчиня.
У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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