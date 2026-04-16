Коригував удари РФ під час поїздок з клієнтами: СБУ затримала таксиста в Одесі. ФОТО

В Одесі затримано місцевого таксиста, який на замовлення ФСБ коригував удари РФ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема чоловік відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, по яких рашисти готували нову серію повітряних ударів.

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"Встановлено, що він діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць.

Задокументовано, як прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень, агент фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні геолокації на гугл-картках", - йдеться в повідомленні.

Чоловік використовував смартфон та планшет для фотофіксації та роботи з картографічними програмами. Далі він узагальнював на них агентурні звіти для ФСБ.

Агента було викрито та затримано за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено гаджети та сім-карти, на яких він зберігав розвіддані та через які використовував анонімний чат у месенджері для контактів з куратором від російської спецслужби.

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До уваги ФСБ таксист потрапив ще наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті пропозиції "легкого заробітку".

В обмін на обіцянку "швидкого підробітку", він почав готувати координат для нових обстрілів Одеси.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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