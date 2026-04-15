Завучка школи коригувала удари РФ по Краматорську, - СБУ

На Донеччині затримано інформаторку ФСБ, яка коригувала удари росіян по Краматорську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Хто працював на ворога?

Затриманою виявилась заступниця директора місцевої школи.

"Посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни. Улітку минулого року фсб "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.

Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ", - йдеться в повідомленні.

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Також жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.

Зібрані дані вона відправляла російському куратору у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".

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СБУ задокументувала злочини фігурантки та затримала її за місцем проживання. Водночас було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у жінки вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінка перебуває під вартою без права на внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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