Завучка школи коригувала удари РФ по Краматорську, - СБУ
На Донеччині затримано інформаторку ФСБ, яка коригувала удари росіян по Краматорську.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Хто працював на ворога?
Затриманою виявилась заступниця директора місцевої школи.
"Посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни. Улітку минулого року фсб "активувала" співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті.
Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ", - йдеться в повідомленні.
Також жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов.
Зібрані дані вона відправляла російському куратору у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних "цілей".
СБУ задокументувала злочини фігурантки та затримала її за місцем проживання. Водночас було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у жінки вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.
Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Жінка перебуває під вартою без права на внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Ще класик написав:
"То з чого ж вона відлита, що вона вже аж "еліта"? Та з гівна вона відлита, та смердюча навчальна "аліта"!
На палю сучку!
Безкарність такої поторочі, убивць Українців, від разумкова-стефанчуків-зеленського-гончарука-шмигаля-свириденко, мотивує їх і далі безкарно УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!! Акакаяразніца 🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️