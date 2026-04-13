Росіяни атакували Краматорськ дронами "Герань-2": поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж
Удень 13 квітня російські війська атакували Краматорськ трьома безпілотниками "Герань-2". Під ударом опинилися центр міста та приватний сектор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
- Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів.
- Внаслідок атаки виникли пожежі в різних частинах міста: горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.
- Надзвичайники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим мешканцям.
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