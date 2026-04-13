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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Росіяни атакували Краматорськ дронами "Герань-2": поранені двоє чоловіків. ФОТОрепортаж

Удень 13 квітня російські війська атакували Краматорськ трьома безпілотниками "Герань-2". Під ударом опинилися центр міста та приватний сектор. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

  • Пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів.
  • Внаслідок атаки виникли пожежі в різних частинах міста: горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.
  • Надзвичайники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим мешканцям.

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Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі
Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі

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Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі
Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі
Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі
Удар БпЛА по Краматорську: поранені двоє містян, руйнування в центрі

Автор: 

Краматорськ (963) Донецька область (11530) ДСНС (5416) Краматорський район (1360)
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