Доба на Донеччині: росіяни атакували три райони області, 15 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 квітня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склади і гаражі.

Краматорський район

У Слов'янську поранено людину .

. У Краматорську поранено 11 людей , пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.

, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено будинок і автівку.

У Новодонецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, адмінбудівлю і господарче приміщення.

У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку.

Також дивіться: Росіяни атакували Дружківку: горіла багатоповерхівка. ФОТО

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 353 людини, зокрема 74 дитини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

Наслідки атак

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, руйнувань зазнали 117 цивільних об’єктів, з них 80 житлових будинків.













