Доба на Донеччині: росіяни атакували три райони області, 15 осіб поранено. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 квітня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склади і гаражі.
Краматорський район
- У Слов'янську поранено людину.
- У Краматорську поранено 11 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.
- У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено будинок і автівку.
- У Новодонецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, адмінбудівлю і господарче приміщення.
- У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 353 людини, зокрема 74 дитини.
Наслідки атак
За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, руйнувань зазнали 117 цивільних об’єктів, з них 80 житлових будинків.
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