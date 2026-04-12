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Доба на Донеччині: росіяни атакували три райони області, 15 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 квітня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склади і гаражі.

Краматорський район

  • У Слов'янську поранено людину.
  • У Краматорську поранено 11 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.
  • У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено будинок і автівку.
  • У Новодонецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, адмінбудівлю і господарче приміщення.
  • У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку.

Також дивіться: Росіяни атакували Дружківку: горіла багатоповерхівка. ФОТО

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 353 людини, зокрема 74 дитини.

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Наслідки атак

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, руйнувань зазнали 117 цивільних об’єктів, з них 80 житлових будинків.

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

Краматорськ (962) обстріл (35185) Донецька область (11524) Бахмутський район (860) Краматорський район (1358) Покровський район (1816) Дружківка (190) Слов’янськ (866)
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