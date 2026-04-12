Сутки на Донетчине: россияне атаковали три района области, 15 человек ранены. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 апреля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье ранен человек, повреждены частный дом, административное здание, склады и гаражи.
Краматорский район
- В Славянске ранен один человек.
- В Краматорске ранено 11 человек, повреждено 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей.
- В Мирной Долине Александровской громады повреждены дом и автомобиль.
- В Новодонецкой громаде повреждены 6 жилых домов, административное здание и хозяйственное помещение.
- В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 3 частных дома и многоэтажное здание.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
Как отмечается, всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 353 человека, в том числе - 74 ребенка.
Последствия атак
По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, разрушениям подверглись 117 гражданских объектов, из них - 80 жилых домов.
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