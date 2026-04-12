Сутки на Донетчине: россияне атаковали три района области, 15 человек ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 апреля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье ранен человек, повреждены частный дом, административное здание, склады и гаражи.

Краматорский район

В Славянске ранен один человек .

. В Краматорске ранено 11 человек , повреждено 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей.

, повреждено 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей. В Мирной Долине Александровской громады повреждены дом и автомобиль.

В Новодонецкой громаде повреждены 6 жилых домов, административное здание и хозяйственное помещение.

В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 3 частных дома и многоэтажное здание.

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Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Как отмечается, всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 353 человека, в том числе - 74 ребенка.

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Последствия атак

По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, разрушениям подверглись 117 гражданских объектов, из них - 80 жилых домов.













