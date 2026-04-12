Россияне атаковали Дружковку: горела многоэтажка. ФОТО

Вечером в субботу, 11 апреля, российские войска атаковали Дружковку в Донецкой области. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Пожар ликвидирован

Огонь охватил балконы с третьего по пятый этажи и две квартиры.

"Службы экстренной помощи работали на месте происшествия под постоянной угрозой повторного обстрела. Несмотря на опасность, подразделениям ГСЧС удалось оперативно обуздать стихию и ликвидировать пожар на площади 130 кв. м", - говорится в сообщении.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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