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Россияне атаковали Дружковку: горела многоэтажка. ФОТО
Вечером в субботу, 11 апреля, российские войска атаковали Дружковку в Донецкой области. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар ликвидирован
Огонь охватил балконы с третьего по пятый этажи и две квартиры.
"Службы экстренной помощи работали на месте происшествия под постоянной угрозой повторного обстрела. Несмотря на опасность, подразделениям ГСЧС удалось оперативно обуздать стихию и ликвидировать пожар на площади 130 кв. м", - говорится в сообщении.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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