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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни атакували Дружківку: горіла багатоповерхівка. ФОТО

Ввечері суботи, 11 квітня, російські війська атакували Дружківку Донецької області. Ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Пожежу ліквідували 

Вогонь охопив балкони з третього по п’ятий поверхи та дві квартири.

"Надзвичайники працювали на місці події під постійною загрозою повторного обстрілу. Попри небезпеку, підрозділам ДСНС вдалося оперативно приборкати стихію та ліквідувати пожежу на площі 130 кв. м", - сказано в повідомленні.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Російський дрон атакував багатоповерхівку в Дружківці

Російський дрон атакував багатоповерхівку в Дружківці

Російський дрон атакував багатоповерхівку в Дружківці

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обстріл (35173) пожежа (4523) Донецька область (11519) Краматорський район (1358) Дружківка (189)
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