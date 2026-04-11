1 467 3
Росіяни атакували Дружківку: горіла багатоповерхівка. ФОТО
Ввечері суботи, 11 квітня, російські війська атакували Дружківку Донецької області. Ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежу ліквідували
Вогонь охопив балкони з третього по п’ятий поверхи та дві квартири.
"Надзвичайники працювали на місці події під постійною загрозою повторного обстрілу. Попри небезпеку, підрозділам ДСНС вдалося оперативно приборкати стихію та ліквідувати пожежу на площі 130 кв. м", - сказано в повідомленні.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль