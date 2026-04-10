Доба на Донеччині: семеро поранених та масові руйнування. ФОТОрепортаж
За 9 квітня поліція зафіксувала 1 488 ударів Росії по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 12 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 1 приватний будинок, 5 адмінбудівель, склад і лінію електропередач.
Двоє людей зазнали поранень внаслідок влучання FPV-дрона в Біленькому, пошкоджено цивільне авто.
У Черкаському пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.
По Дружківці росіяни завдали 4 удари, переважно FPV-дронами – поранили чотирьох цивільних осіб. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, поштомат.
В Осиковому поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Наслідки ворожих атак
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