Сутки на Донетчине: семь раненых и массовые разрушения. ФОТОрепортаж

За 9 апреля полиция зафиксировала 1 488 ударов со стороны России по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом оказались 12 населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

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Краматорский район

В Николаевке повреждены 3 многоэтажки, 1 частный дом, 5 административных зданий, склад и линия электропередач.

Двое человек получили ранения в результате попадания FPV-дрона в Беленьком, поврежден гражданский автомобиль.

В Черкасском поврежден инфраструктурный объект. В Новопавловке Новодонецкой громады поврежден частный дом.

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По Дружковке россияне нанесли 4 удара, преимущественно FPV-дронами – ранили четырех гражданских лиц. Повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, почтомат.

В Осыковом ранен человек.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

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Последствия вражеских атак

























