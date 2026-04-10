Враг ночью обстрелял Славянск: три женщины ранены. ФОТО
Ночью 10 апреля российские захватчики атаковали Славянск с помощью БПЛА "Герань-2", зафиксировано попадание в жилой район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
"В результате удара уничтожены два частных дома, еще около двадцати повреждены. Ранены три женщины. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
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