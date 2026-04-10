Враг ночью обстрелял Славянск: три женщины ранены. ФОТО

Ночью 10 апреля российские захватчики атаковали Славянск с помощью БПЛА "Герань-2", зафиксировано попадание в жилой район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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"В результате удара уничтожены два частных дома, еще около двадцати повреждены. Ранены три женщины. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки



