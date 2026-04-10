Ворог вночі обстріляв Слов’янськ: трьох жінок поранено. ФОТО
Вночі 10 квітня російські загарбники атакували Слов'янськ БпЛА "Герань-2", зафіксовано влучання у приватному секторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Внаслідок удару знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено. Поранено трьох жінок. Їм надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
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