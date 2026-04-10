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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Ворог вночі обстріляв Слов’янськ: трьох жінок поранено. ФОТО

Вночі 10 квітня російські загарбники атакували Слов'янськ  БпЛА "Герань-2", зафіксовано влучання у приватному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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"Внаслідок удару знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено. Поранено трьох жінок. Їм надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки

Ворог вкотре атакував Слов'янськ
Ворог вкотре атакував Слов'янськ

Автор: 

Донецька область (11507) Краматорський район (1350) Слов’янськ (864)
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