Ворог вночі обстріляв Слов’янськ: трьох жінок поранено. ФОТО

Вночі 10 квітня російські загарбники атакували Слов'янськ БпЛА "Герань-2", зафіксовано влучання у приватному секторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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"Внаслідок удару знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено. Поранено трьох жінок. Їм надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки



