Россияне атаковали Краматорск дронами "Герань-2": ранены двое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днём 13 апреля российские войска атаковали Краматорск тремя беспилотниками "Герань-2". Под ударом оказались центр города и частный сектор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
- Повреждены более 10 частных и многоквартирных домов, а также 11 автомобилей.
- Вследствие атаки возникли пожары в разных частях города: горели квартиры, хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
- Службы экстренной помощи ликвидировали пожары, провели обследование территорий и оказали помощь местным жителям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль