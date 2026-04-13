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Россияне атаковали Краматорск дронами "Герань-2": ранены двое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днём 13 апреля российские войска атаковали Краматорск тремя беспилотниками "Герань-2". Под ударом оказались центр города и частный сектор. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

  • Повреждены более 10 частных и многоквартирных домов, а также 11 автомобилей.
  • Вследствие атаки возникли пожары в разных частях города: горели квартиры, хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
  • Службы экстренной помощи ликвидировали пожары, провели обследование территорий и оказали помощь местным жителям.

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Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре
Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре

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Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре
Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре
Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре
Удар БПЛА по Краматорску: ранены двое горожан, разрушения в центре

Автор: 

Краматорськ (2519) Донецкая область (12646) ГСЧС (5266) Краматорский район (1344)
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