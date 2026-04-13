Інформатор ФСБ отримав 8 років ув’язнення за шпигунство за позиціями ЗСУ, - СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор фсб, якого СБУ затримала у вересні 2025 року в Сумах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що встановило розслідування?

Як зазначається, він автостопом їздив по трьох регіонах України, щоб відстежити локації Сил оборони, по яких ворог готував авіаційні, дронові та артилерійські удари.

За матеріалами справи, завдання рашистів виконував наркозалежний із Сум, який потрапив до уваги фсб, коли шукав гроші "на дозу" в Телеграм-каналах.

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Які дані він передавав ворогові?

Спочатку зловмисник відстежував бойові позиції української ППО на території свого регіону.

Згодом окупанти "відрядили" його до Павлограда на Дніпропетровщині. Там він орендував дві квартири: в одній зупинився сам на період розвідвилазок, а в іншій - облаштував "спостережний пункт".

За інструкцією фсб інформатор встановив на підвіконні помешкання відеокамеру із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Використовуючи онлайн-трансляцію, рашисти сподівалися зафіксувати рух військової техніки ЗСУ в напрямку передової.

Після цього ворожий поплічник отримав завдання позначати геолокації блокпостів та укріпрайонів на Покровському напрямку.

Задокументовано, як він на попутному авто прибув до населеного пункту поблизу лінії бойового зіткнення, де впродовж двох днів фіксував позиції українських військ під час піших прогулянок.

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Затримання

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання в Сумах, куди він повернувся, щоб підготувати "звіт" і месенджером направити фсб.

При обшуках у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував із російською спецслужбою.

За матеріалами СБУ суд визнав інформатора винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Враховуючи співпрацю зі слідством, зловмисник отримав 8 років позбавлення волі.

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