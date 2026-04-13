Информатор ФСБ получил 8 лет тюрьмы за шпионаж за позициями ВСУ, - СБУ
На основании доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности реальный срок заключения получил информатор ФСБ, задержанный СБУ в сентябре 2025 года в Сумах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
Как отмечается, он автостопом ездил по трем регионам Украины, чтобы отследить локации Сил обороны, по которым враг готовил авиационные, дроновые и артиллерийские удары.
По материалам дела, задание рашистов выполнял наркозависимый из Сум, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал деньги "на дозу" в Telegram-каналах.
Какие данные он передавал врагу?
Сначала злоумышленник отслеживал боевые позиции украинской ПВО на территории своего региона.
Впоследствии оккупанты "отправили" его в Павлоград в Днепропетровской области. Там он арендовал две квартиры: в одной остановился сам на период разведывательных вылазок, а в другой — обустроил "наблюдательный пункт".
По инструкции ФСБ информатор установил на подоконнике квартиры видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
Используя онлайн-трансляцию, рашисты надеялись зафиксировать движение военной техники ВСУ в направлении передовой.
После этого вражеский пособник получил задание отмечать геолокации блокпостов и укрепленных районов на Покровском направлении.
Задокументировано, как он на попутном автомобиле прибыл в населенный пункт вблизи линии боевого столкновения, где в течение двух дней фиксировал позиции украинских войск во время пеших прогулок.
Задержание
- Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства в Сумах, куда он вернулся, чтобы подготовить "отчет" и отправить его в ФСБ через мессенджер.
- При обысках у задержанного изъят смартфон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.
- По материалам СБУ суд признал информатора виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения).
- Учитывая сотрудничество со следствием, злоумышленник получил 8 лет лишения свободы.
