Задержана агентка РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку на Харьков 2 апреля, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала вражескую корректировщицу масштабного обстрела Харькова 2 апреля этого года. Злоумышленница в режиме реального времени наводила на город новые российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Фигурантку задержали "на горячем"

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем" в городском парке, когда она проводила видеотрансляцию второй волны ударов БПЛА по жилой застройке областного центра.















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На месте происшествия у задержанной изъят смартфон с удаленным доступом для российских спецслужбистов. С помощью гаджета рашисты наводили "Герань" на многоквартирные дома харьковчан.

Что установило расследование?

Как сообщает СБУ, корректировкой воздушного удара занималась завербованная врагом местная жительница. В поле зрения оккупантов она попала из-за собственных пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

По инструкциям куратора из РФ агент сразу после ночной атаки прифронтового города отправилась фиксировать последствия обстрелов.

"В тот же день она получила следующее задание: снять на видео полеты российских дронов во время ударов по Харькову в светлое время суток.

Таким образом рашисты пытались оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.

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Установлено, что агент получила от куратора ориентировочные направления воздушных атак, чтобы заранее прибыть "на позицию" и сделать онлайн-фиксацию обстрела.

Задержание и подозрение