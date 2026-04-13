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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ Атака беспилотников на Харьков
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Задержана агентка РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку на Харьков 2 апреля, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала вражескую корректировщицу масштабного обстрела Харькова 2 апреля этого года. Злоумышленница в режиме реального времени наводила на город новые российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Фигурантку задержали "на горячем"

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем" в городском парке, когда она проводила видеотрансляцию второй волны ударов БПЛА по жилой застройке областного центра.

шпионка из Харькова
шпионка из Харькова
шпионка из Харькова

шпионка из Харькова
шпионка из Харькова
шпионка из Харькова

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На месте происшествия у задержанной изъят смартфон с удаленным доступом для российских спецслужбистов. С помощью гаджета рашисты наводили "Герань" на многоквартирные дома харьковчан.

Что установило расследование?

Как сообщает СБУ, корректировкой воздушного удара занималась завербованная врагом местная жительница. В поле зрения оккупантов она попала из-за собственных пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

По инструкциям куратора из РФ агент сразу после ночной атаки прифронтового города отправилась фиксировать последствия обстрелов.

"В тот же день она получила следующее задание: снять на видео полеты российских дронов во время ударов по Харькову в светлое время суток.

Таким образом рашисты пытались оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.

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Установлено, что агент получила от куратора ориентировочные направления воздушных атак, чтобы заранее прибыть "на позицию" и сделать онлайн-фиксацию обстрела.

Задержание и подозрение

  • Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

обстрел (33829) СБУ (20894) Харьков (7973) шпионаж (1506) Харьковская область (2950) Харьковский район (1009)
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