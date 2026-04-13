Задержана агентка РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку на Харьков 2 апреля, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности задержала вражескую корректировщицу масштабного обстрела Харькова 2 апреля этого года. Злоумышленница в режиме реального времени наводила на город новые российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фигурантку задержали "на горячем"
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем" в городском парке, когда она проводила видеотрансляцию второй волны ударов БПЛА по жилой застройке областного центра.
На месте происшествия у задержанной изъят смартфон с удаленным доступом для российских спецслужбистов. С помощью гаджета рашисты наводили "Герань" на многоквартирные дома харьковчан.
Что установило расследование?
Как сообщает СБУ, корректировкой воздушного удара занималась завербованная врагом местная жительница. В поле зрения оккупантов она попала из-за собственных пророссийских комментариев в Telegram-каналах.
По инструкциям куратора из РФ агент сразу после ночной атаки прифронтового города отправилась фиксировать последствия обстрелов.
"В тот же день она получила следующее задание: снять на видео полеты российских дронов во время ударов по Харькову в светлое время суток.
Таким образом рашисты пытались оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.
Установлено, что агент получила от куратора ориентировочные направления воздушных атак, чтобы заранее прибыть "на позицию" и сделать онлайн-фиксацию обстрела.
Задержание и подозрение
- Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль