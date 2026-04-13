Затримано агентку РФ, яка в онлайн-режимі коригувала масовану атаку по Харкову 2 квітня, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожу коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня цього року. Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу "Герань-3".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фігурантку затримали "на гарячому"

Як зазначається, співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки на Харків: кількість загиблих зросла до двох - у лікарні померла поранена жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

На місці події у затриманої вилучено смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджета рашисти наводили "Герані" по багатоквартирних будинках харків’ян.

Що встановило розслідування?

Як інформує СБУ, коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька. До уваги окупантів вона потрапила через власні проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

За інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки обстрілів.

"Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби.

У такий спосіб рашисти намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські БпЛА вдарили по Шевченківському району Харкову: серед поранених дитина

Встановлено, що агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути "на позицію" і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Затримання та підозра