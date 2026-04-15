Завуч школы корректировала удары РФ по Краматорску, - СБУ

В Донецкой области задержана информатор ФСБ, которая корректировала удары россиян по Краматорску.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанной оказалась заместительница директора местной школы.

"Чиновница попала в поле зрения российской спецслужбы, когда ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.

Для выполнения задания врага фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее скопление личного состава и техники украинских войск", — говорится в сообщении.

Также женщина пыталась завуалированно выпытывать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные данные она отправляла российскому куратору в виде голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей".

СБУ задокументировала преступления фигурантки и задержала ее по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков у женщины изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей без права на внесение залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

