Новости Задержание корректировщиков
Завуч школы корректировала удары РФ по Краматорску, - СБУ

В Донецкой области задержана информатор ФСБ, которая корректировала удары россиян по Краматорску.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Кто работал на врага?

Задержанной оказалась заместительница директора местной школы.

"Чиновница попала в поле зрения российской спецслужбы, когда ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.

Для выполнения задания врага фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее скопление личного состава и техники украинских войск", — говорится в сообщении.

Также женщина пыталась завуалированно выпытывать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные данные она отправляла российскому куратору в виде голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей".

СБУ задокументировала преступления фигурантки и задержала ее по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских войск.

Во время обысков у женщины изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей без права на внесение залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Краматорськ СБУ Донецкая область корректировщик Краматорский район
Топ комментарии
+4
Ну, хоча б не антисемітка, а то могли б і посадити...
показать весь комментарий
15.04.2026 10:16 Ответить
+3
Така ж убивця Українців, як і окупанти ******!!
Безкарність такої поторочі, убивць Українців, від разумкова-стефанчуків-зеленського-гончарука-шмигаля-свириденко, мотивує їх і далі безкарно УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!! Акакаяразніца 🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️
показать весь комментарий
15.04.2026 10:13 Ответить
+2
**************.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:17 Ответить
Треба було, як діди, визивать огонь на сєбя.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:12 Ответить
Потрібно її танком переїхати і показати це іншим ждунам!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:04 Ответить
Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За антисемітизм - до 8.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:20 Ответить
Потрібно прийняти закон згідно якого всі етнічні росіяни які співпрацювали з ФСБ відбувають покарання з конфіскацією і їх депортують з України назавжди. Їх не потрібно перевиховувати. Відпрацювали термін, позбавили громадянства і відразу, прямо з колонії!, в кацапію...
показать весь комментарий
15.04.2026 10:17 Ответить
Срана, освітянська, смердюча "еліта"!
Ще класик написав:
"То з чого ж вона відлита, що вона вже аж "еліта"? Та з гівна вона відлита, та смердюча навчальна "аліта"!
На палю сучку!
показать весь комментарий
15.04.2026 10:20 Ответить
Потвора, яка вчиняла масов вбивства та калічила психіку дітей.
показать весь комментарий
15.04.2026 10:21 Ответить
Треба її шкурою стільці у школі оббити...
показать весь комментарий
15.04.2026 10:48 Ответить
Будеш?
показать весь комментарий
15.04.2026 10:57 Ответить
Це отаким зебіл зарплатню 4к доларів обіцяв за підтасовку виборів. Думай-ТЕ
показать весь комментарий
15.04.2026 10:55 Ответить
цікаво, скільки з тієї школи випустилось "маладагвардєйцев-карєктіровщікав"...
показать весь комментарий
15.04.2026 11:10 Ответить
Цікаво як вона навчала патріотизму дітей, мабуть не на користь України. Там треба перевірити ще викладачів, бо вона і їх могла привлікати
показать весь комментарий
15.04.2026 11:13 Ответить
Нарід
показать весь комментарий
15.04.2026 11:14 Ответить
 
 