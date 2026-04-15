Завуч школы корректировала удары РФ по Краматорску, - СБУ
В Донецкой области задержана информатор ФСБ, которая корректировала удары россиян по Краматорску.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на врага?
Задержанной оказалась заместительница директора местной школы.
"Чиновница попала в поле зрения российской спецслужбы, когда ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.
Для выполнения задания врага фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее скопление личного состава и техники украинских войск", — говорится в сообщении.
Также женщина пыталась завуалированно выпытывать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров.
Собранные данные она отправляла российскому куратору в виде голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей".
СБУ задокументировала преступления фигурантки и задержала ее по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских войск.
Во время обысков у женщины изъят смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ.
В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина находится под стражей без права на внесение залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Безкарність такої поторочі, убивць Українців, від разумкова-стефанчуків-зеленського-гончарука-шмигаля-свириденко, мотивує їх і далі безкарно УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!! Акакаяразніца 🤬🤬🤬🤬‼️‼️‼️
