Корректировал удары РФ во время поездок с клиентами: СБУ задержала таксиста в Одессе. ФОТО
В Одессе задержан местный таксист, который по заказу ФСБ корректировал удары РФ по городу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, мужчина отслеживал локации Сил обороны и местных электроподстанций, по которым рашисты готовили новую серию воздушных ударов.
"Установлено, что он действовал под прикрытием выполнения заказов по перевозке пассажиров по областному центру и его окрестностям.
Задокументировано, как, направляясь к клиентам или возвращаясь после выполнения заказов, агент фотографировал периметры потенциальных "целей" и отмечал их геолокации на гугл-картах", - говорится в сообщении.
Мужчина использовал смартфон и планшет для фотофиксации и работы с картографическими программами. Далее он обобщал на них агентурные отчеты для ФСБ.
Агент был разоблачен и задержан по месту жительства. Во время обысков у него изъяли гаджеты и сим-карты, на которых он хранил разведданные и через которые использовал анонимный чат в мессенджере для контактов с куратором из российской спецслужбы.
В поле зрения ФСБ таксист попал еще в конце 2025 года, когда искал в интернете предложения "легкого заработка".
В обмен на обещание "быстрого подработка" он начал готовить координаты для новых обстрелов Одессы.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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