Корректировал удары РФ во время поездок с клиентами: СБУ задержала таксиста в Одессе. ФОТО

В Одессе задержан местный таксист, который по заказу ФСБ корректировал удары РФ по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, мужчина отслеживал локации Сил обороны и местных электроподстанций, по которым рашисты готовили новую серию воздушных ударов.

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"Установлено, что он действовал под прикрытием выполнения заказов по перевозке пассажиров по областному центру и его окрестностям.

Задокументировано, как, направляясь к клиентам или возвращаясь после выполнения заказов, агент фотографировал периметры потенциальных "целей" и отмечал их геолокации на гугл-картах", - говорится в сообщении.

Мужчина использовал смартфон и планшет для фотофиксации и работы с картографическими программами. Далее он обобщал на них агентурные отчеты для ФСБ.

Агент был разоблачен и задержан по месту жительства. Во время обысков у него изъяли гаджеты и сим-карты, на которых он хранил разведданные и через которые использовал анонимный чат в мессенджере для контактов с куратором из российской спецслужбы.

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В поле зрения ФСБ таксист попал еще в конце 2025 года, когда искал в интернете предложения "легкого заработка".

В обмен на обещание "быстрого подработка" он начал готовить координаты для новых обстрелов Одессы.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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