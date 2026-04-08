Житель Изюма, сдававший позиции ВСУ россиянам, приговорен к 15 годам, - Офис Генпрокурора
Суд признал виновным в государственной измене 36-летнего жителя Изюма, который передавал российской спецслужбе данные о позициях украинских военных на Изюмском направлении. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры в суде доказали, что 36-летний житель Изюма работал на российскую спецслужбу и собирал данные о позициях ВСУ на Изюмском направлении.
Данные он наносил на карты в Google Maps и передавал "куратору"
Летом 2025 года мужчина через Telegram установил контакт с представителем РФ, который собирал информацию об огневых позициях ВСУ от переселенцев с временно оккупированных территорий Харьковщины, выехавших в Россию.
Житель Изюма согласился передавать разведданные. Чтобы получить к ним доступ, он действовал под прикрытием: предлагал военным помощь в качестве разнорабочего по бытовым вопросам, мелкому ремонту или хозяйственным делам. Пока находился рядом, незаметно фотографировал и снимал видео позиций, техники и личного состава ВСУ.
Собранную информацию он наносил на карты в Google Maps и передавал "куратору".
В сентябре 2025 года мужчину задержали правоохранители. Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
