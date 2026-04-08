Мешканця Ізюма, який здавав позиції ЗСУ росіянам, засуджено до 15 років, - Офіс Генпрокурора

Суд визнав винним у державній зраді 36-річного мешканця Ізюма, який передавав російській спецслужбі дані про позиції українських військових на Ізюмському напрямку. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Прокурори Харківської обласної прокуратури в суді довели, що 36-річний мешканець Ізюма працював на російську спецслужбу і збирав дані про позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку.

Дані наносив на карти в Google Maps і передавав "куратору"

Влітку 2025 року чоловік через Telegram встановив контакт із представником рф, який збирав інформацію про вогневі позиції ЗСУ від переселенців із тимчасово окупованих територій Харківщини, які виїхали до росії.

Ізюмчанин погодився передавати розвіддані. Щоб отримати доступ до них, він діяв під прикриттям: пропонував військовим допомогу як різноробочий у побутових питаннях, дрібному ремонті чи господарських справах. Поки був поруч, непомітно фотографував і знімав відео позицій, техніки та особового складу ЗСУ.

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Зібрану інформацію він наносив на карти в Google Maps і передавав "куратору".

У вересні 2025 року чоловіка затримали правоохоронці. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) і призначив покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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