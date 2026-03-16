15,5 року тюрми отримав рецидивіст, який на замовлення РФ коригував обстріли Хмельниччини

За доказовою базою Служби безпеки тюремний строк з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ затримала у вересні 2024 року на Хмельниччині. Він коригував повітряні атаки по регіону та підпалив енергообладнання місцевої філії Укрзалізниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, підривною діяльністю займався місцевий житель, який мав непогашену судимість за наркозлочини. Наразі за сукупністю злочинів його засуджено до 15,5 року ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, у поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування окупанти дали агенту тестові завдання, зокрема відстежити і сфотографувати декілька авто українських воїнів.

У подальшому фігурант обходив обласний центр, щоб виявити запасні командні пункти та місця проживання військових.

Паралельно він підпалив релейну шафу на місцевій колії Укрзалізниці та відзняв це на відео для куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали агента "по гарячих слідах" після вчинення диверсії. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, на який він фіксував координати Сил оборони, факт підпалу та "звітував" окупантам.

Також у зловмисника виявлено криптогаманець, який він створив, щоб отримати обіцяні кошти з РФ, але так і не дочекався транзакцій.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України.

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