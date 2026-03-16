15,5 лет тюрьмы получил рецидивист, который по заказу РФ корректировал обстрелы Хмельнитчины

Согласно доказательной базе Службы безопасности, тюремный срок с конфискацией имущества получил российский агент, задержанный СБУ в сентябре 2024 года в Хмельницкой области. Он координировал авиаудары по региону и поджог энергооборудование местного филиала "Укрзализныци".

Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, подрывной деятельностью занимался местный житель, имевший непогашенную судимость за наркопреступления. В настоящее время по совокупности преступлений он приговорен к 15,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, в поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "быстрый заработок" в Telegram-каналах.

После вербовки оккупанты дали агенту тестовые задания, в частности отследить и сфотографировать несколько автомобилей украинских военных.

В дальнейшем фигурант обходил областной центр, чтобы выявить запасные командные пункты и места проживания военных.

Параллельно он поджог релейный шкаф на местной ветке Укрзализныци и снял это на видео для куратора из РФ.

Сотрудники СБУ задержали агента "по горячим следам" после совершения диверсии. Во время обыска у него изъяли смартфон, на который он фиксировал координаты Сил обороны, факт поджога и "отчитывался" перед оккупантами.

Также у злоумышленника обнаружен криптокошелек, который он создал, чтобы получить обещанные средства из РФ, но так и не дождался транзакций.

По материалам СБУ суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Руководитель благотворительного фонда на Хмельнитчине присвоил более 1 млн донатов на ВСУ