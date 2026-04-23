Готовил удары полуторатонных ФАБ по Силам обороны: СБУ задержала агента РФ в Донецкой области
В Донецкой области задержан агент российской военной разведки, который готовил координаты для ударов российских оккупантов по Краматорску и Дружковке.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Россияне планировали нанести удар по Силам обороны сверхтяжелыми фугасными авиабомбами ФАБ-500 или даже полуторатонными – ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Таким образом враг планировал нанести максимальный ущерб запасным командным пунктам, укрепленным районам и логистическим складам с вооружением и боеприпасами украинских войск.
Служба безопасности разоблачила злоумышленника и задокументировала его разведывательную деятельность в прифронтовом районе.
Одновременно были обезопасены локации Сил обороны на Краматорском направлении.
Агента РФ задержали по месту его проживания.
Кто работал на врага?
По данным следствия, корректировкой атак РФ занимался завербованный врагом местный безработный.
"В поле зрения военной разведки страны-агрессора он попал, когда искал "легкие заработки" в тематических Telegram-каналах, которые администрируют российские спецслужбисты.
После дистанционного вербовки и инструктажа агент обходил прифронтовые общины, чтобы выявить, сфотографировать и отметить на гугл-картах локации защитников Донецкой области.
Собранные сведения фигурант накапливал на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ. Параллельно с этим агент координировал с ним в мессенджере свои "разведывательные вылазки", - говорится в сообщении.
Во время обыска у мужчины изъяли телефон с доказательствами сбора агентурных данных и контактов с российским спецслужбовцем.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
А за убивцю Українців …. Можливо, оте прикре самогубство???
Око за око!! Це один з різновидів «насєлєнія» сімейства шуфрича-зеленського…. Акакаяразніца …. Ну, хоть паржом….