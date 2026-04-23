Готував удари півторатонних ФАБів по Силах оборони: СБУ затримала агента РФ на Донеччині
На Донеччині затримано агента російської воєнної розвідки, який готував координати для ударів рашистів по Краматорську та Дружківці.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Росіяни планували вдарити по Силах оборони надважкими фугасними авіабомбами ФАБ-500 або навіть півторатонними – ФАБ-1500 з модулем планування та корекції. Таким чином ворог планував завдати максимального ураження запасним командним пунктам, укріпрайонам та логістичним складам з озброєнням і боєприпасами українських військ.
Служба безпеки викрила зловмисника та задокументувала його розвідактивність у прифронтовому районі.
Водночас було убезпечено локації Сил оборони на Краматорському напрямку.
Агента РФ затримали за місцем його проживання.
Хто працював на ворога?
За даними слідства, коригуванням атак РФ займався завербований ворогом місцевий безробітний.
"До уваги воєнної розвідки країни-агресора він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних Телеграм-каналах, які адмініструють російські спецслужбісти.
Після дистанційного вербування та інструктажу агент обходив прифронтові громади, щоб виявити, сфотографувати і позначити на гугл-картах локації оборонців Донеччини.
Зібрані відомості фігурант накопичував на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з рф. Паралельно з цим агент координував із ним у месенджері свої розвідвилазки", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку у чоловік вилучили телефон із доказами збору агентурних даних та контактів з російським спецслужбістом.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
