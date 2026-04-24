Підпалив БТР ЗСУ та коригував удари по Краматорську: СБУ затримала російського агента

На Донеччині затримано ще одного російського агента, який коригував удари РФ та підпалив бронетранспортер ЗСУ.

Чоловік передав ворогу координати для нових обстрілів Краматорська та відстежував бронетехніку Сил оборони для підпалу.

"Завербованим виявився учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих прильотів.

У поле зору рашистів фігурант потрапив через Телеграм-канали, де він публікував коментарі на підтримку кремлівського режиму.

В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Чоловік обходив прифронтове місто та спостерігав за місцями зосередження особового складу Сил оборони України.

Відомо, що він також відстежив та підпалив бронемашину ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій.

Зловмисника затримано за місцем проживання. Водночас було убезпечено локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав розвіддані та контактував з куратором від ГРУ РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

