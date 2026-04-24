Підпалив БТР ЗСУ та коригував удари по Краматорську: СБУ затримала російського агента

Підпалив БТР та коригував удари: агента РФ затримано на Донеччині

На Донеччині затримано ще одного російського агента, який коригував удари РФ та підпалив бронетранспортер ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловік передав ворогу координати для нових обстрілів Краматорська та відстежував бронетехніку Сил оборони для підпалу.

"Завербованим виявився учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих прильотів.

Також дивіться: СБУ та Нацполіція зірвали спроби РФ організувати теракти у школах на Кіровоградщині та Одещині. ВIДЕО

У поле зору рашистів фігурант потрапив через Телеграм-канали, де він публікував коментарі на підтримку кремлівського режиму.

В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Чоловік обходив прифронтове місто та спостерігав за місцями зосередження особового складу Сил оборони України. 

Також читайте: Шукала локації української ППО на Одещині: СБУ викрила продавчиню-коригувальницю. ФОТОрепортаж

Відомо, що він також відстежив та підпалив бронемашину ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій.

Зловмисника затримано за місцем проживання. Водночас було убезпечено локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав розвіддані та контактував з куратором від ГРУ РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Готував удари півторатонних ФАБів по Силах оборони: СБУ затримала агента РФ на Донеччині

Іде війна,чому ми не змінюємо законодавство і не вводимо (тимчасово) розстріл Це ворог,а ворогів ПОТРІБНО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ,
24.04.2026 10:16 Відповісти
Чому ЗЕкоМанда не повертає смертну кару на час військового стану? Бо у ВР повно ждунів чи є іньші причини?
Замахаєтесь ловити тих зрадників, в'язниці вони не бояться.
24.04.2026 10:15 Відповісти
Думаю таких підАрів треба просто розстрілювати і публікувати. Буде набагато менше охочих йти на такі злочини.
24.04.2026 10:21 Відповісти
Чому ЗЕкоМанда не повертає смертну кару на час військового стану? Бо у ВР повно ждунів чи є іньші причини?
Замахаєтесь ловити тих зрадників, в'язниці вони не бояться.
24.04.2026 10:15 Відповісти
тому що прийдеться рубати голову самому сабі.
24.04.2026 10:26 Відповісти
Іде війна,чому ми не змінюємо законодавство і не вводимо (тимчасово) розстріл Це ворог,а ворогів ПОТРІБНО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ,
24.04.2026 10:16 Відповісти
Тому, що zovміндічі будуть стріляти тих хто їх викриває і їм заважає, а не навпаки.
24.04.2026 10:45 Відповісти
Тоді б Червінського, Марченко, Ріфа вже б розстріляли
24.04.2026 11:01 Відповісти
Ні один закон в Україні не вказує, що йде війна. Був разовий воєний стан, який незаконно продовжується зеленим ліквідатором. Він не оголосив стан війни згідно Конституції ст. 106. Коли ошолошений стан війни то починають працювати інші важелі .
24.04.2026 11:03 Відповісти
Думаю таких підАрів треба просто розстрілювати і публікувати. Буде набагато менше охочих йти на такі злочини.
24.04.2026 10:21 Відповісти
Не публікувати, а публічно розстрілювати.
24.04.2026 11:04 Відповісти
Я тільки ЗА! Але в толерантному суспільстві ЄС, куди ми прагнемо долучитись, цього не сприймуть.
24.04.2026 11:12 Відповісти
Коли він тікав при затриманні, чому не випав з вікна?
24.04.2026 10:22 Відповісти
Він же терорист, а ті хто затримував не тцкашники.
24.04.2026 10:46 Відповісти
Тому тут все чемно і з повагою
24.04.2026 10:48 Відповісти
Вішати на стовбах таких треба...
24.04.2026 10:28 Відповісти
таке відчуття що мобілізація в прифронтових містах взагалі непроходить! мало того що він не на війні так ще швендяв спокійно та здавав позиції!
24.04.2026 10:32 Відповісти
Ото ж бо і воно. Все по плану.
24.04.2026 10:47 Відповісти
 
 