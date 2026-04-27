Сутки в Донецкой области: под ударами РФ три района, есть жертвы и разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 26 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Копанях Добропольской громады ранен человек.

Краматорский район

По данным ОГА, в Малиновке Николаевской громады повреждены 3 частных дома. В Славянске повреждена инфраструктура. В Краматорске 2 человека погибли и 1 ранен. В Дружковке ранен человек, поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.

"Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - добавил глава области.







