Сутки в Донецкой области: под ударами РФ три района, есть жертвы и разрушения. ФОТО
За прошедшие сутки, 26 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Копанях Добропольской громады ранен человек.
Краматорский район
По данным ОГА, в Малиновке Николаевской громады повреждены 3 частных дома. В Славянске повреждена инфраструктура. В Краматорске 2 человека погибли и 1 ранен. В Дружковке ранен человек, поврежден частный дом.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.
"Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - добавил глава области.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль