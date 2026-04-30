В Донецкой области под обстрелами остаются 8 детей, - ОВА
В Донецкой области в населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия, остаются 8 детей вместе со своими семьями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Донецкая ОГА.
Где именно остаются дети
Больше всего несовершеннолетних находится в Николаевской громаде – там остаются шестеро детей. Еще двое детей проживают в Дружковке.
Несмотря на постоянную опасность, часть семей не соглашается на эвакуацию и продолжает оставаться в прифронтовых населенных пунктах.
Сколько детей еще не эвакуировано
Кроме того, еще 36 детей остаются в четырех населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация. В частности, в Дружковке, селе Сергеевка Андреевской громады, Николаевской громады и отдельных районах Славянска.
Эвакуация продолжается – только за апрель удалось вывезти 100 детей. Больше всего – из Славянска и Дружковки, где эвакуировали 40 и 29 несовершеннолетних соответственно.
Общая ситуация в области
С начала принудительной эвакуации семей с детьми в 2023 году из Донецкой области уже вывезли 20 378 детей. В то же время в регионе до сих пор остаются 9361 ребенок, что подчеркивает масштаб проблемы и сложность полной эвакуации населения из зоны риска.
