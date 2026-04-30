В Донецкой области под обстрелами остаются 8 детей, - ОВА

В Донецкой области в населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия, остаются 8 детей вместе со своими семьями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Донецкая ОГА.

Где именно остаются дети

Больше всего несовершеннолетних находится в Николаевской громаде – там остаются шестеро детей. Еще двое детей проживают в Дружковке.

Несмотря на постоянную опасность, часть семей не соглашается на эвакуацию и продолжает оставаться в прифронтовых населенных пунктах.

Читайте: В Славянской общине остается 47 тысяч человек, еженедельно эвакуируются до тысячи, – ГВА

Сколько детей еще не эвакуировано

Кроме того, еще 36 детей остаются в четырех населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация. В частности, в Дружковке, селе Сергеевка Андреевской громады, Николаевской громады и отдельных районах Славянска.

Эвакуация продолжается – только за апрель удалось вывезти 100 детей. Больше всего – из Славянска и Дружковки, где эвакуировали 40 и 29 несовершеннолетних соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 117 детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области, - ОВА

Общая ситуация в области

С начала принудительной эвакуации семей с детьми в 2023 году из Донецкой области уже вывезли 20 378 детей. В то же время в регионе до сих пор остаются 9361 ребенок, что подчеркивает масштаб проблемы и сложность полной эвакуации населения из зоны риска.

Читайте также: Объявлена принудительная эвакуация детей из отдельных районов Славянска, - ОВА