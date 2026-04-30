Окупанти атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні, - загинув чоловік, ще один поранений

Близько 10:30 російські загарбники атакували з дрона зупинку громадського транспорту у середмісті Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Внаслідок ворожого удару на місці загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють. Мої співчуття рідним та близьким вбитого.

Також уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми дістав 57-річний херсонець. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні у середньому стані тяжкості.

Кацапська нежить ВБИЛА людину.
30.04.2026 13:27 Відповісти
 
 