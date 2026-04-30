407 1
Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне - погиб мужчина, еще один ранен
Около 10:30 российские захватчики атаковали с помощью дрона остановку общественного транспорта в центре Херсона.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате вражеского удара на месте погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Мои соболезнования родным и близким погибшего.
Также осколочные ранения ног, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 57-летний житель Херсона. Бригада "скорой" доставила его в больницу в состоянии средней тяжести.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий30.04.2026 13:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
