Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в Херсоне - погиб мужчина, еще один ранен

Около 10:30 российские захватчики атаковали с помощью дрона остановку общественного транспорта в центре Херсона.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В результате вражеского удара на месте погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Мои соболезнования родным и близким погибшего.

Также осколочные ранения ног, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы получил 57-летний житель Херсона. Бригада "скорой" доставила его в больницу в состоянии средней тяжести.

