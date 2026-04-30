В результате вражеских ударов по Херсонской области 11 человек получили ранения, среди них - 1 ребенок

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Берислав, Белозерка, Александровка, Велетенское, Таврическое, Веселое, Дарьевка, Днепровское, Дослидное, Дудчаны, Зимовник, Золотая Балка, Ивановка, Кизомис, Камышаны, Костырка, Львово, Любимовка, Николаевка, Никольское, Милово, Михайловка, Молодецкое, Надиевка, Нововоронцовка, Новодмитровка, Новокаиры, Новорайск, Понятовка, Приднепровское, Разлив, Садовое, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Тягинка, Украинка, Урожайное, Херсон, Чернобаевка, Широкая Балка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты разгромили почтовое отделение, автозаправочные станции, магазин, маршрутный автобус, машину скорой помощи,

сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 11 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 8 человек, из них - 1 ребенок.

