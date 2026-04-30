Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 330 290 человек (+1 470 за сутки), 11 901 танк, 40 944 артиллерийские системы, 24 493 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 330 290 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек / persons
- танков – 11 901 (+7) шт.
- боевых бронированных машин – 24 493 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 40 944 (+119) шт.
- РСЗО – 1 756 (+1) шт.
- средства ПВО – 1 356 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+2) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327) шт.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 92 606 (+375) шт.
- специальная техника – 4 148 (+2) ед.
Чи йдуть мото-квадроцикли в статистику достеменно не відомо, графа в звіті зазначає "Автомобільна техніка та автоцистерни" (раніше цистерни, стаціонарні в тому числі, йшли в звіт окремим пунктом). Про мототехніку згадки немає, йде вона в звіт чи ні? Проте ми вже давно оперуєм визначення логістика.
Вони що з пам'ятників зняли їх? Останні дні було по "0"
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
119 стволів, рекорд 122 (березень 25)
375 логістика добовий рекорд і шість тисяч на сьогодні з початку місяця, буде і місячний рекорд
Дві вертушки і русня зрозуміла що цей вид зброї себе віджив бо якщо відсовувати ще далі в глиб болот то палива на "повернутися назад" не буде вистачати.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Трамп після розмови з Путіним заявив про "поразку України" у військовому плані
UPD. Ймовірно, президент США у своїй заяві переплутав Україну з Іраном. Це слідує з контексту, оскільки він вже казав раніше, що потопив 159 кораблів Ірану.
"Я думаю, Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини, але у військовому плані, послухайте, це ВМС. У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз під водою", - сказав він
