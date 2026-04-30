Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 330 290 человек (+1 470 за сутки), 11 901 танк, 40 944 артиллерийские системы, 24 493 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 330 290 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек / persons
  • танков – 11 901 (+7) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 493 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 40 944 (+119) шт.
  • РСЗО – 1 756 (+1) шт.
  • средства ПВО – 1 356 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+2) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327) шт.
  • крылатые ракеты – 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 92 606 (+375) шт.
  • специальная техника – 4 148 (+2) ед.

Потери вражеской армии

По арті рекорд! Молодці хлопці!
Дякуємо , хлопці ! Смерть клятій орді !
Схоже рашиська орда пішла в черговий мясний штурм.Слава ЗСУ !
А вертольоти? Навіть, якщо не згоріли - без головного редуктора , вони - гроби... А хлопці били саме ТУДИ!!! (ГОловний редуктор, по ціні, коштує, як половина вертольота...)
30.04.2026 08:02 Ответить
Резерви підвезли... Готуються до оголошення Трампом "побєдобєсного "перемир'я"
30.04.2026 08:04 Ответить
513 одиниць тезніки.
30.04.2026 07:44 Ответить
511 одиниць наземної техніки (добовий рекорд, попередній 501), якщо рахувати і гелікоптери тоді і БпЛА треба плюсувати бо також техніка.
30.04.2026 09:49 Ответить
Безпілотники в статистиці не розділені на багаторазові і одноразові .
30.04.2026 10:45 Ответить
Ну добре, вертушки стояли на землі, то хай буде наземна техніка. Взагалі більше пів тисячі за добу це вдруге з початку повномаштабки.
30.04.2026 10:59 Ответить
Мотоцикл - це, теж, "транспорт"... Бо везе б/к, пальне для бензоелектростанцй , чи харчі, з водою... Удар по ньому - відрізання "нитки забезпечення"...
30.04.2026 12:35 Ответить
Віслючок теж транспорт і везе те що й мотоцикл.
Чи йдуть мото-квадроцикли в статистику достеменно не відомо, графа в звіті зазначає "Автомобільна техніка та автоцистерни" (раніше цистерни, стаціонарні в тому числі, йшли в звіт окремим пунктом). Про мототехніку згадки немає, йде вона в звіт чи ні? Проте ми вже давно оперуєм визначення логістика.
30.04.2026 12:52 Ответить
Ого, сім танків!
Вони що з пам'ятників зняли їх? Останні дні було по "0"
30.04.2026 07:50 Ответить
Оце намолотили! 🔥 🔥 🔥 Слава ЗСУ!
30.04.2026 08:13 Ответить
Весь парад перебили! 🔥🔥🔥🤣🤣🤣
30.04.2026 08:22 Ответить
касапських Самоварів на коліщатках - достатно проїхатися по красній площі.
30.04.2026 10:22 Ответить
Молодці хлопці, намолотили немало, що м'яса, що залізячча! Слава ЗСУ!
30.04.2026 08:27 Ответить
Важко хлопцям.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.04.2026 08:29 Ответить
особенно 2 пепелаца порадовали
30.04.2026 08:29 Ответить
Дивлячись на статистику, то по кількості заритих орків у землю та тих, що пересуваються на каталках, дорівнює населєнію мухосранської казані.
30.04.2026 08:49 Ответить
1,3 мільйона чумардосів
119 стволів, рекорд 122 (березень 25)
375 логістика добовий рекорд і шість тисяч на сьогодні з початку місяця, буде і місячний рекорд
Дві вертушки і русня зрозуміла що цей вид зброї себе віджив бо якщо відсовувати ще далі в глиб болот то палива на "повернутися назад" не буде вистачати.
30.04.2026 10:03 Ответить
І два пепелацики!!! 🚁🚁

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
30.04.2026 10:12 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/voni-prograli-tramp-zrobiv-guchnu-zayavu-1777489767.html Трамп перепутав Україну з Іраном
Трамп після розмови з Путіним заявив про "поразку України" у військовому плані

UPD. Ймовірно, президент США у своїй заяві переплутав Україну з Іраном. Це слідує з контексту, оскільки він вже казав раніше, що потопив 159 кораблів Ірану.

"Я думаю, Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини, але у військовому плані, послухайте, це ВМС. У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз під водою", - сказав він
30.04.2026 10:27 Ответить
Для Трампа "какая разніца". Скоро скаже, що він Україну переміг.
30.04.2026 10:48 Ответить
автомобільна техніка та автоцистерни - 92 606 (+375)
====
Рекорд????
30.04.2026 10:30 Ответить
Інформація щодо підтвердженої загибелі генералів (https://x.com/i/status/2049558186391224535 відео):
- рашистська пітьма 14 + 3,
- Україна 1.
30.04.2026 11:38 Ответить
