Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 330 290 осіб (+1 470 за добу), 11 901 танк, 40 944 артсистеми, 24 493 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 330 290 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб / persons
  • танків – 11 901 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од.
  • артилерійських систем – 40 944 (+119) од.
  • РСЗВ – 1 756 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 356 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катер – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од.
  • спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.

Втарти ворожої армії

Автор: 

армія рф (20859) Генштаб ЗС (8269) ліквідація (4731) знищення (10007)
По арті рекорд! Молодці хлопці!
30.04.2026 07:20 Відповісти
Дякуємо , хлопці ! Смерть клятій орді !
30.04.2026 07:26 Відповісти
Схоже рашиська орда пішла в черговий мясний штурм.Слава ЗСУ !
30.04.2026 07:40 Відповісти
А вертольоти? Навіть, якщо не згоріли - без головного редуктора , вони - гроби... А хлопці били саме ТУДИ!!! (ГОловний редуктор, по ціні, коштує, як половина вертольота...)
показати весь коментар
30.04.2026 08:02 Відповісти
Резерви підвезли... Готуються до оголошення Трампом "побєдобєсного "перемир'я"
показати весь коментар
30.04.2026 08:04 Відповісти
513 одиниць тезніки.
показати весь коментар
30.04.2026 07:44 Відповісти
511 одиниць наземної техніки (добовий рекорд, попередній 501), якщо рахувати і гелікоптери тоді і БпЛА треба плюсувати бо також техніка.
показати весь коментар
30.04.2026 09:49 Відповісти
Безпілотники в статистиці не розділені на багаторазові і одноразові .
показати весь коментар
30.04.2026 10:45 Відповісти
Ну добре, вертушки стояли на землі, то хай буде наземна техніка. Взагалі більше пів тисячі за добу це вдруге з початку повномаштабки.
показати весь коментар
30.04.2026 10:59 Відповісти
Мотоцикл - це, теж, "транспорт"... Бо везе б/к, пальне для бензоелектростанцй , чи харчі, з водою... Удар по ньому - відрізання "нитки забезпечення"...
показати весь коментар
30.04.2026 12:35 Відповісти
Віслючок теж транспорт і везе те що й мотоцикл.
Чи йдуть мото-квадроцикли в статистику достеменно не відомо, графа в звіті зазначає "Автомобільна техніка та автоцистерни" (раніше цистерни, стаціонарні в тому числі, йшли в звіт окремим пунктом). Про мототехніку згадки немає, йде вона в звіт чи ні? Проте ми вже давно оперуєм визначення логістика.
показати весь коментар
30.04.2026 12:52 Відповісти
Ого, сім танків!
Вони що з пам'ятників зняли їх? Останні дні було по "0"
показати весь коментар
30.04.2026 07:50 Відповісти
Оце намолотили! 🔥 🔥 🔥 Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.04.2026 08:13 Відповісти
Весь парад перебили! 🔥🔥🔥🤣🤣🤣
показати весь коментар
30.04.2026 08:22 Відповісти
касапських Самоварів на коліщатках - достатно проїхатися по красній площі.
показати весь коментар
30.04.2026 10:22 Відповісти
Молодці хлопці, намолотили немало, що м'яса, що залізячча! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.04.2026 08:27 Відповісти
Важко хлопцям.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.04.2026 08:29 Відповісти
особенно 2 пепелаца порадовали
показати весь коментар
30.04.2026 08:29 Відповісти
Дивлячись на статистику, то по кількості заритих орків у землю та тих, що пересуваються на каталках, дорівнює населєнію мухосранської казані.
показати весь коментар
30.04.2026 08:49 Відповісти
1,3 мільйона чумардосів
119 стволів, рекорд 122 (березень 25)
375 логістика добовий рекорд і шість тисяч на сьогодні з початку місяця, буде і місячний рекорд
Дві вертушки і русня зрозуміла що цей вид зброї себе віджив бо якщо відсовувати ще далі в глиб болот то палива на "повернутися назад" не буде вистачати.
показати весь коментар
30.04.2026 10:03 Відповісти
І два пепелацики!!! 🚁🚁

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
30.04.2026 10:12 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/voni-prograli-tramp-zrobiv-guchnu-zayavu-1777489767.html Трамп перепутав Україну з Іраном
Трамп після розмови з Путіним заявив про "поразку України" у військовому плані

UPD. Ймовірно, президент США у своїй заяві переплутав Україну з Іраном. Це слідує з контексту, оскільки він вже казав раніше, що потопив 159 кораблів Ірану.

"Я думаю, Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини, але у військовому плані, послухайте, це ВМС. У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз під водою", - сказав він
показати весь коментар
30.04.2026 10:27 Відповісти
Для Трампа "какая разніца". Скоро скаже, що він Україну переміг.
показати весь коментар
30.04.2026 10:48 Відповісти
автомобільна техніка та автоцистерни - 92 606 (+375)
====
Рекорд????
показати весь коментар
30.04.2026 10:30 Відповісти
Інформація щодо підтвердженої загибелі генералів (https://x.com/i/status/2049558186391224535 відео):
- рашистська пітьма 14 + 3,
- Україна 1.
показати весь коментар
30.04.2026 11:38 Відповісти
Чує кацап,стук вхідних дверей... Виходить у коридор. Доця пийшла з роботи, і викладає покупки, на стіл, у кухні...Хліб, крвбаса, редиска... Дивиться, якийсь пакет довгастий. Відкриває, а там - "х*й резиновый"!!!
- Доча!!! Это што такое?
- Ну вот, папа,купила... Мужики кончились... Кто спился, кто скурился, Да и на Украине перебили.. Што делать? Жить же, как-то, нада...
Промовчав...
На другий день приходить доця, з роботи . Заходить на кухню. А там сидить батько п'яний, а на столі - пляшка горілки, і фаллоімітатор..
- - Пап, ты чё?!!!
- Ч-че, не видишь? С зятем выпиваю...
показати весь коментар
30.04.2026 11:56 Відповісти
 
 