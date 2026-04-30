Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 330 290 осіб (+1 470 за добу), 11 901 танк, 40 944 артсистеми, 24 493 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 330 290 осіб (+1 470 за добу), 11 901 танк, 40 944 артсистеми, 24 493 ББМ.
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 330 290 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб / persons
- танків – 11 901 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 944 (+119) од.
- РСЗВ – 1 756 (+1) од.
- засоби ППО – 1 356 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катер – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од.
- спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Чи йдуть мото-квадроцикли в статистику достеменно не відомо, графа в звіті зазначає "Автомобільна техніка та автоцистерни" (раніше цистерни, стаціонарні в тому числі, йшли в звіт окремим пунктом). Про мототехніку згадки немає, йде вона в звіт чи ні? Проте ми вже давно оперуєм визначення логістика.
Вони що з пам'ятників зняли їх? Останні дні було по "0"
119 стволів, рекорд 122 (березень 25)
375 логістика добовий рекорд і шість тисяч на сьогодні з початку місяця, буде і місячний рекорд
Дві вертушки і русня зрозуміла що цей вид зброї себе віджив бо якщо відсовувати ще далі в глиб болот то палива на "повернутися назад" не буде вистачати.
Трамп після розмови з Путіним заявив про "поразку України" у військовому плані
UPD. Ймовірно, президент США у своїй заяві переплутав Україну з Іраном. Це слідує з контексту, оскільки він вже казав раніше, що потопив 159 кораблів Ірану.
"Я думаю, Україна... у військовому плані вони зазнали поразки, окей? Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини, але у військовому плані, послухайте, це ВМС. У них було 159 кораблів. Кожен корабель зараз під водою", - сказав він
