Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 11 людей дістали поранення, серед них - 1 дитина

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Таврійське, Веселе, Дар'ївка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Львове, Любимівка, Миколаївка, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодецьке, Надіївка, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Новокаїри, Новорайськ, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Українка, Урожайне, Херсон, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили поштове відділення, автозаправні станції, магазин, маршрутний автобус, автівку швидкої,

сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей, з них - 1 дитину.

