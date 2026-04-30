Рашисты атаковали Николаев "шахедами": повреждены дома и автомобили
Российские оккупанты атаковали Николаев с помощью беспилотников. Известно о повреждениях домов и автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мэр Сенкевич заявил о взрывах в городе.
Впоследствии глава ОВА Ким сообщил, что в результате атаки "шахедов" на город повреждены многоквартирный дом, двухэтажный частный дом и автомобиль. На данный момент пострадавших нет
"Что касается отключений по области, то энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате удара российских БПЛА по Николаевской области повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура, пострадали пять человек.
