Россия атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Николаевской области: 5 пострадавших
В результате удара российских БПЛА по Николаевской области повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура, пострадали пять человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
"Вчера в течение дня (29 апреля) и ночью враг атаковал область БПЛА типа "Shahed". Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура. Произошли отключения электроэнергии в части населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов. Энергетики со вчерашнего дня работают над восстановлением", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
В результате атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали пять человек.
В Николаеве был госпитализирован 49-летний мужчина, на утро состояние пострадавшего – средней тяжести, без ухудшений.
Еще трем мужчинам в возрасте 18, 45 и 47 лет медицинскую помощь оказали на месте.
В Куцурубской громаде был ранен 69-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Удары по Николаевскому району
Вчера враг пять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
