РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
617 4

Россия атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Николаевской области: 5 пострадавших

Атака дронов на Николаевскую область: враг нанес удар по энергетике и транспорту

В результате удара российских БПЛА по Николаевской области повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура, пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера в течение дня (29 апреля) и ночью враг атаковал область БПЛА типа "Shahed". Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура. Произошли отключения электроэнергии в части населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов. Энергетики со вчерашнего дня работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

В результате атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали пять человек.

В Николаеве был госпитализирован 49-летний мужчина, на утро состояние пострадавшего – средней тяжести, без ухудшений.

Еще трем мужчинам в возрасте 18, 45 и 47 лет медицинскую помощь оказали на месте.

В Куцурубской громаде был ранен 69-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Удары по Николаевскому району

Вчера враг пять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаевском районе в результате атаки БПЛА пострадали люди

Автор: 

Николаев (2213) Николаевская область (2279) обстрел (32361) Николаевский район (186)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молимся Богу про захист
а треба в гріхах каятись
показать весь комментарий
30.04.2026 08:19 Ответить
"Чи рахується це гріхом,якщо я допомагав кацапам знайомитися з Богом особисто?"...
показать весь комментарий
30.04.2026 11:42 Ответить
НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТИ ЇМ МИР НА 9 травня - для картинки

ми ж добрі - то міни знімемо в чонгарі то війська відведемо. ВСе щоб ДИНАСТІЯ евреїв жила добре
показать весь комментарий
30.04.2026 08:20 Ответить
Вже й не згадаю,коли тут хтось так чемно написав слово "евреї"...))
показать весь комментарий
30.04.2026 11:44 Ответить
 
 