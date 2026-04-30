Россия атаковала энергетическую и транспортную инфраструктуру Николаевской области: 5 пострадавших

В результате удара российских БПЛА по Николаевской области повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура, пострадали пять человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера в течение дня (29 апреля) и ночью враг атаковал область БПЛА типа "Shahed". Под ударом оказались энергетическая и транспортная инфраструктура. Произошли отключения электроэнергии в части населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов. Энергетики со вчерашнего дня работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

В результате атаки и падения обломков в Николаевском районе пострадали пять человек.

В Николаеве был госпитализирован 49-летний мужчина, на утро состояние пострадавшего – средней тяжести, без ухудшений.

Еще трем мужчинам в возрасте 18, 45 и 47 лет медицинскую помощь оказали на месте.

В Куцурубской громаде был ранен 69-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Удары по Николаевскому району

Вчера враг пять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.

