В Николаевском районе в результате атаки БПЛА пострадали люди. ФОТОрепортаж
Утром 24 апреля российские захватчики атаковали Николаевский район ударными беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
"В результате утренней атаки "шахедов" и падения обломков пострадали два человека – 45-летняя женщина получила легкие ранения, 68-летняя женщина – острую стрессовую реакцию. Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены два частных дома.
Мэр Николаева Александр Сенкевич около 9 утра сообщил, что в городе слышны взрывы.
