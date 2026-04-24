В Николаевском районе в результате атаки БПЛА пострадали люди. ФОТОрепортаж

Утром 24 апреля российские захватчики атаковали Николаевский район ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате утренней атаки "шахедов" и падения обломков пострадали два человека – 45-летняя женщина получила легкие ранения, 68-летняя женщина – острую стрессовую реакцию. Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены два частных дома.

Мэр Николаева Александр Сенкевич около 9 утра сообщил, что в городе слышны взрывы.

Последствия вражеских атак









