У Миколаївському районі внаслідок атаки БпЛА постраждали люди. ФОТОрепортаж
Зранку 24 квітня російські загарбники атакували Миколаївський район ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок ранкової атаки "шахедів" та падіння уламків постраждали двоє людей – 45-річна жінка дістала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.
Крім того, пошкоджено два приватні будинки.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич близько 9 ранку повідомив, що у місті чутно вибухи.
Наслідки ворожих атак
