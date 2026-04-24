У Миколаївському районі внаслідок атаки БпЛА постраждали люди. ФОТОрепортаж

Зранку 24 квітня російські загарбники атакували Миколаївський район ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Внаслідок ранкової атаки "шахедів" та падіння уламків постраждали двоє людей – 45-річна жінка дістала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено два приватні будинки.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич близько 9 ранку повідомив, що у місті чутно вибухи.

Наслідки ворожих атак









