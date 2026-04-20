РФ атакувала Миколаїв: пошкоджені ЛЕП, будинки, авто та трамвайні колії, - ОВА

атака на Миколаїв

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударним дроном типу "шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Наслідки удару по Миколаєву

В ОВА зазначили, що унаслідок удару пошкоджено житлову інфраструктуру міста: багатоповерховий будинок, кілька приватних осель, автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії. Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Атака на Харків

Раніше повідомлялося, що російські війська також атакували Харків. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у місті зафіксовано два влучання в Основ’янському районі. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Миколаїв (1887) Миколаївська область (2423) обстріл (33585) трамвай (242) атака (1362) Миколаївський район (191)
колись сусідка сказала мені , після питання ,за кого ти проголосувала з синами ? Та відповіла ,шо за зе...а что хуже не будет ... чуєте сусіди , хай вам Сам Господь по руках дасть ,чи по макітрі , шоб на других виборах ви су* идумали , куди свій пидпис ставити ...
20.04.2026 00:48 Відповісти
Ніколи ці любителі солодкої брехні не визнають своєї помилки. У них буде винен хтось, чи Порошенко, чи США чи весь білий світ.
Чув дирчання дронів, вибухи в Миколаєві. Цілий вечір просидів в коридорі. Більше ховатися, як і всім мешканцям немає де. А наші найкращі взяли дрони-перехоплювачі, вироблені за гроші із бюджету України і донорнів ЄС (не Ізраїлю) і охороняють батьків і друзів Голобородька в Ізраїлі і Дубаях.
20.04.2026 09:43 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/2586034125132060
20.04.2026 01:35 Відповісти
Відосики знімати-- шо два пальці обісцяти, а організувати АНТИДРОНОВИЙ захист міста -- ето же работать надо, а не тирить. А от тирить мастаки.
20.04.2026 07:48 Відповісти
 
 