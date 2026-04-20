РФ атакувала Миколаїв: пошкоджені ЛЕП, будинки, авто та трамвайні колії, - ОВА

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударним дроном типу "шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Наслідки удару по Миколаєву

В ОВА зазначили, що унаслідок удару пошкоджено житлову інфраструктуру міста: багатоповерховий будинок, кілька приватних осель, автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії. Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Атака на Харків

Раніше повідомлялося, що російські війська також атакували Харків. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у місті зафіксовано два влучання в Основ’янському районі. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

