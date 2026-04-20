РФ атаковала Николаев: повреждены ЛЭП, дома, автомобили и трамвайные пути, - ОВА

В ночь на 20 апреля российские войска атаковали Николаев ударным дроном типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Николаевской областной военной администрации.

Последствия удара по Николаеву

В ОВА отметили, что в результате удара повреждена жилая инфраструктура города: многоэтажный дом, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути. На данный момент информации о пострадавших нет.

Атака на Харьков

Ранее сообщалось, что российские войска также атаковали Харьков. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в городе зафиксировано два попадания в Основянском районе. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

