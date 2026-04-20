РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8923 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Николаева
994 3

РФ атаковала Николаев: повреждены ЛЭП, дома, автомобили и трамвайные пути, - ОВА

В ночь на 20 апреля российские войска атаковали Николаев ударным дроном типа "Шахед".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара по Николаеву

В ОВА отметили, что в результате удара повреждена жилая инфраструктура города: многоэтажный дом, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути. На данный момент информации о пострадавших нет.

Атака на Харьков

Ранее сообщалось, что российские войска также атаковали Харьков. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в городе зафиксировано два попадания в Основянском районе. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Автор: 

Николаев (2209) Николаевская область (2270) обстрел (32196) трамвай (201) атака (1290) Николаевский район (182)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
колись сусідка сказала мені , після питання ,за кого ти проголосувала з синами ? Та відповіла ,шо за зе...а что хуже не будет ... чуєте сусіди , хай вам Сам Господь по руках дасть ,чи по макітрі , шоб на других виборах ви су* идумали , куди свій пидпис ставити ...
показать весь комментарий
20.04.2026 00:48 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 01:35 Ответить
Відосики знімати-- шо два пальці обісцяти, а організувати АНТИДРОНОВИЙ захист міста -- ето же работать надо, а не тирить. А от тирить мастаки.
показать весь комментарий
20.04.2026 07:48 Ответить
 
 