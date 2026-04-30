Росія атакувала енергетичну та транспортну інфраструктуру Миколаївщини: 5 постраждалих
Внаслідок удару російських БПЛА по Миколаївській області пошкоджено енергетичну та транспортну інфраструктуру, постраждали п’ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Учора протягом дня (29 квітня) та вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Під ударом була енергетична та транспортна інфраструктура. Відбулися відключення електроенергії у частині населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів. Енергетики з вчора працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі
Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаївському районі постраждали п’ятеро людей.
У Миколаєві було госпіталізовано 49-річного чоловіка, на ранок стан постраждалого – середньої тяжкості, без погіршень.
Ще трьом чоловікам віком 18, 45, та 47 років медичну допомогу надали на місці.
У Куцурубській громаді було поранено 69-річного чоловіка. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Удари по Миколаївському району
Учора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
