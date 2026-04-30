Вакцинальный автобус попал под вражеский обстрел в пригороде Днепра: транспорт сгорел дотла, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В пригороде Днепра под обстрел попал автобус с медицинскими работниками, занимавшийся вакцинацией.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что медики направлялись на выезд в громаду, как вдруг объявили тревогу и раздались взрывы. Медицинская команда успела вовремя покинуть транспорт - никто из них не пострадал. Автобус сгорел дотла.

"Медики ежедневно работают, чтобы спасать жизни и защищать здоровье людей. Они не могут и не должны становиться мишенями", — подчеркнули в Минздраве.

Читайте также: РФ повторно атаковала Днепр. Возник пожар, ранен мужчина

Что предшествовало

В то же время в результате обстрела в Днепре уже 17 раненых, один человек погиб. 7 пострадавших госпитализированы, один человек находится под наблюдением медиков — в тяжелом состоянии.

Смотрите также: Антидроновая защита: 150 километров дорог уже накрыли сетками на Днепропетровщине. ВИДЕО