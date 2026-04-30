Вакцинальный автобус попал под вражеский обстрел в пригороде Днепра: транспорт сгорел дотла, - Минздрав. ФОТОрепортаж
В пригороде Днепра под обстрел попал автобус с медицинскими работниками, занимавшийся вакцинацией.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что медики направлялись на выезд в громаду, как вдруг объявили тревогу и раздались взрывы. Медицинская команда успела вовремя покинуть транспорт - никто из них не пострадал. Автобус сгорел дотла.
"Медики ежедневно работают, чтобы спасать жизни и защищать здоровье людей. Они не могут и не должны становиться мишенями", — подчеркнули в Минздраве.
Последствия удара
Что предшествовало
В то же время в результате обстрела в Днепре уже 17 раненых, один человек погиб. 7 пострадавших госпитализированы, один человек находится под наблюдением медиков — в тяжелом состоянии.
