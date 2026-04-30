РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4863 посетителя онлайн
Новости Фото Атака на Днепр
1 566 5

Вакцинальный автобус попал под вражеский обстрел в пригороде Днепра: транспорт сгорел дотла, - Минздрав. ФОТОрепортаж

В пригороде Днепра под обстрел попал автобус с медицинскими работниками, занимавшийся вакцинацией.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что медики направлялись на выезд в громаду, как вдруг объявили тревогу и раздались взрывы. Медицинская команда успела вовремя покинуть транспорт - никто из них не пострадал. Автобус сгорел дотла.

"Медики ежедневно работают, чтобы спасать жизни и защищать здоровье людей. Они не могут и не должны становиться мишенями", — подчеркнули в Минздраве.

Последствия удара

Вакцинальный автобус сгорел из-за атаки РФ
Что предшествовало

В то же время в результате обстрела в Днепре уже 17 раненых, один человек погиб. 7 пострадавших госпитализированы, один человек находится под наблюдением медиков — в тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4565) обстрел (32361) Днепропетровская область (5123) Днепровский район (332)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем вакцинировали? Коклюш, краснуха, Ковид?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:02 Ответить
А чого ж Ви хотіли, поставивши його на самому видному місці!?
Війна ж, війна!
показать весь комментарий
30.04.2026 19:52 Ответить
а де б ти сховала автобус, геній кнопочної телефонної тактики, ану навчи всіх, особливо коли відлік йде на секунди
показать весь комментарий
30.04.2026 21:20 Ответить
А ніхто не цікавився звідки взялись ці вакцинальні новісінькі автобуси?я так між іншим номера перевірив,а вони приїхали з Китаю і у нас поставлені на тимчасовий облік,тобто це не наші автобуси,а привезені тимчасово виходить,і питання і чого б це китайці такі добрі,і чим там і для чого вакцинують.всі одинакові,в один час завезені і по Україні в різних регіонах зареєстровані і час від часу стоять в людних місцях
показать весь комментарий
30.04.2026 20:33 Ответить
Спробуйте попрацювати офіційно - якщо немає вакцини від правцю більше 10-ти років - вас відправлять на вакцинацію. Або звільнять. Господи, я забув: це ж "Цензор" - тут шукають скрізь зраду

PS. У вас в кармані смартфон з китайськими комплектуючими. Мабуть ви шпигун Сі
показать весь комментарий
30.04.2026 20:44 Ответить
 
 