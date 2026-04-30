Вакцинальний автобус потрапив під ворожий обстріл у передмісті Дніпра: транспорт вигорів ущент, - МОЗ. ФОТОрепортаж
У передмісті Дніпра під обстріл потрапив вакцинальний автобус з медичними працівниками.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що медики прямували на виїзд у громаду, як раптом оголосили тривогу і пролунали вибухи. Медична команда встигла вчасно покинути транспорт - ніхто з них не постраждав. Автобус вигорів вщент.
"Медики щодня працюють, щоб рятувати життя і захищати здоров’я людей. Вони не можуть і не мають ставати мішенями", - наголосили в МОЗ.
Наслідки удару
Що передувало
Водночас внаслідок обстрілу у Дніпрі вже 17 поранених, одна людина загинула. 7 постраждалих госпіталізовані, одна людина під наглядом медиків - у тяжкому стані.
