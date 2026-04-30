УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на Дніпро
1 609 5

Вакцинальний автобус потрапив під ворожий обстріл у передмісті Дніпра: транспорт вигорів ущент, - МОЗ. ФОТОрепортаж

У передмісті Дніпра під обстріл потрапив вакцинальний автобус з медичними працівниками.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що медики прямували на виїзд у громаду, як раптом оголосили тривогу і пролунали вибухи. Медична команда встигла вчасно покинути транспорт - ніхто з них не постраждав. Автобус вигорів вщент.

"Медики щодня працюють, щоб рятувати життя і захищати здоров’я людей. Вони не можуть і не мають ставати мішенями", - наголосили в МОЗ.

Наслідки удару

Вакцинальний автобус згорів через атаку РФ
Вакцинальний автобус згорів через атаку РФ
Вакцинальний автобус згорів через атаку РФ

Що передувало

Водночас внаслідок обстрілу у Дніпрі вже 17 поранених, одна людина загинула. 7 постраждалих госпіталізовані, одна людина під наглядом медиків - у тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3489) обстріл (33703) Дніпропетровська область (4947) Дніпровський район (340)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем вакцинировали? Коклюш, краснуха, Ковид?
показати весь коментар
30.04.2026 19:02 Відповісти
А чого ж Ви хотіли, поставивши його на самому видному місці!?
Війна ж, війна!
показати весь коментар
30.04.2026 19:52 Відповісти
а де б ти сховала автобус, геній кнопочної телефонної тактики, ану навчи всіх, особливо коли відлік йде на секунди
показати весь коментар
30.04.2026 21:20 Відповісти
А ніхто не цікавився звідки взялись ці вакцинальні новісінькі автобуси?я так між іншим номера перевірив,а вони приїхали з Китаю і у нас поставлені на тимчасовий облік,тобто це не наші автобуси,а привезені тимчасово виходить,і питання і чого б це китайці такі добрі,і чим там і для чого вакцинують.всі одинакові,в один час завезені і по Україні в різних регіонах зареєстровані і час від часу стоять в людних місцях
показати весь коментар
30.04.2026 20:33 Відповісти
Спробуйте попрацювати офіційно - якщо немає вакцини від правцю більше 10-ти років - вас відправлять на вакцинацію. Або звільнять. Господи, я забув: це ж "Цензор" - тут шукають скрізь зраду

PS. У вас в кармані смартфон з китайськими комплектуючими. Мабуть ви шпигун Сі
показати весь коментар
30.04.2026 20:44 Відповісти
 
 