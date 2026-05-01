2 171 3
Рашисти атакують Вінниччину безпілотниками: зруйновано будинок, постраждала жінка. ФОТО
Російські загарбники атакували Вінницьку область безпілотниками. Внаслідок падіння БпЛА зруйновано будинок.
Про це повідомила глава ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Постраждала жінка, її доставлено у лікарню. Загрози життю не має", - йдеться в повідомленні.
Наразі повітряна атака триває.
Відомо, що наразі російські БпЛА рухаються в бік західних областей України. Про вибухи повідомляли на Тернопільщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
liwimta
показати весь коментар01.05.2026 14:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.05.2026 14:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль