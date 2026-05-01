Рашисти атакують Вінниччину безпілотниками: зруйновано будинок, постраждала жінка. ФОТО

Російські загарбники атакували Вінницьку область безпілотниками. Внаслідок падіння БпЛА зруйновано будинок.

Про це повідомила глава ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Постраждала жінка, її доставлено у лікарню. Загрози життю не має", - йдеться в повідомленні.

Наразі повітряна атака триває.

Відомо, що наразі російські БпЛА рухаються в бік західних областей України. Про вибухи повідомляли на Тернопільщині.

