УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Вінниччини
2 171 3

Рашисти атакують Вінниччину безпілотниками: зруйновано будинок, постраждала жінка. ФОТО

Російські загарбники атакували Вінницьку область безпілотниками. Внаслідок падіння БпЛА зруйновано будинок.

Про це повідомила глава ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Постраждала жінка, її доставлено у лікарню. Загрози життю не має", - йдеться в повідомленні.

Вінницька область під атакою російських БпЛА: що відомо?

Наразі повітряна атака триває.

Відомо, що наразі російські БпЛА рухаються в бік західних областей України. Про вибухи повідомляли на Тернопільщині.

Автор: 

Вінницька область (1155) обстріл (33717)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І )(уйло хоче перемиря на 9 травня? А куя не хоче? 100500 9-то травня направити ударних дронів на парад. Законна військова ціль.
показати весь коментар
01.05.2026 14:15 Відповісти
А ви дайте спокій хай рашиський варвар проводить парад победобесія.Цих чортів треба тільки знищувати включно з терористом путіном.
показати весь коментар
01.05.2026 14:50 Відповісти
 
 