Вінниччина перебуває під дроновою атакою ворога

Наразі Вінниччина перебуває під повітряною атакою ворога.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Вінниччина під повітряною атакою ворога. Не нехтуйте повітряною тривогою", - зазначила очільниця області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.

Вночі ворог ударив по двох районах Харкова: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури.

На Запоріжжі троє поранених через ворожі обстріли, є руйнування.

На Дніпропетровщині через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.

Також повідомлялося, що рашисти масовано вдарили дронами по промисловій інфраструктурі Одещини: є пошкодження.

