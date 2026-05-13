Вінниччина перебуває під дроновою атакою ворога
Наразі Вінниччина перебуває під повітряною атакою ворога.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Вінниччина під повітряною атакою ворога. Не нехтуйте повітряною тривогою", - зазначила очільниця області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.
- Вночі ворог ударив по двох районах Харкова: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури.
- На Запоріжжі троє поранених через ворожі обстріли, є руйнування.
- На Дніпропетровщині через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.
- Також повідомлялося, що рашисти масовано вдарили дронами по промисловій інфраструктурі Одещини: є пошкодження.
