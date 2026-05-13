УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19171 відвідувач онлайн
Новини Обстріл Харкова
1 028 0

Ворог ударив по двох районах Харкова: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури

знищення російського безпілотника

У ніч проти середи, 13 травня 2026 року, війська РФ завдали ударів по двох районах Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах.

Також читайте: РФ готує новий масований удар, зафіксовано активність стратегічної авіації, - Повітряні сили

Наслідки

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрону впали на дорогу - наразі без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури - не місці влучання пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Більше інформації щодо ворожої атаки на місто на цю мить не відомо.

Також читайте: Рашисти атакували зупинку громадського транспорту та багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі (оновлено)

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.

Автор: 

обстріл (33906) Харків (6075) Шахед (2190) Харківська область (2690) Харківський район (870)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 