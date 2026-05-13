Ворог ударив по двох районах Харкова: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури

У ніч проти середи, 13 травня 2026 року, війська РФ завдали ударів по двох районах Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах.

Наслідки

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрону впали на дорогу - наразі без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури - не місці влучання пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Більше інформації щодо ворожої атаки на місто на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.