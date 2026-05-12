Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 12 травня (оновлено)
Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 20:57 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 20:59 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:04 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину та Донеччину.
О 21:36 - Пуски КАБ на північ Харківщини.
О 22:05 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину, Харківщину, Донеччину та Запоріжжя.
О 22:51 - Повідомлялося про групу ворожих БпЛА, яка перетнула ЛБЗ на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей
О 22:52 - КАБ на Харківщину.
О 23:24 - Група ворожих БпЛА на Донеччині в районі Святогорська.
О 00:01 - Загроза застосування балістичного озброєння (південь)
О 00:05 - Балістична ракета в напрямку Кременчука.
О 00:20 - Відбій балістичної загрози.
О 00:23 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини.
О 00:47 - Група БпЛА на Харківщині (у напрямку Старий Салтів, Печеніги).
О 00:56 - Ударний БпЛА на Одещині в районі Південне-Чорноморське.
О 01:07 - Велика група БпЛА з акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одещини н.п. Чорноморське.
- Раніше ми писали, що ворожий БпЛА атакував автомобіль поліції на Сумщині: транспорт знищено вогнем.
