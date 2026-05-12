УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Відео Атака безпілотників Знищення російських окупантів Удари по Криму
4 874 13

Український дрон-камікадзе випустив ракету по мобільній групі ППО окупантів у Криму. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе під час атаки над тимчасово окупованим Кримом у ніч проти 12 травня випустив некеровану ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот Сил оборони здійснив пуск ракети з безпілотника по російській мобільній групі ППО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадри бойової роботи опубліковано у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український наземний дрон-камікадзе підриває будівлю з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці 214-го батальйону "OPFOR" підірвали укриття окупантів після їхньої відмови здатися в полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20983) Крим (14071) ППО (4102) атака (1449) дрони (8098)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Надеюсь, что группа ПВО отправилась в Ад...ей там самое место.
показати весь коментар
12.05.2026 20:49 Відповісти
+4
Якщо БПЛА випускає ракети - то це не "камікадзе"... Бо він повертається до місця запуску...
показати весь коментар
12.05.2026 20:50 Відповісти
+2
По заключение экспертов, это дрон FP 1. Никуда они не возвращаются. ПУ для 4 НУР небольшого калибра.
показати весь коментар
12.05.2026 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, что группа ПВО отправилась в Ад...ей там самое место.
показати весь коментар
12.05.2026 20:49 Відповісти
Якщо БПЛА випускає ракети - то це не "камікадзе"... Бо він повертається до місця запуску...
показати весь коментар
12.05.2026 20:50 Відповісти
По заключение экспертов, это дрон FP 1. Никуда они не возвращаются. ПУ для 4 НУР небольшого калибра.
показати весь коментар
12.05.2026 21:06 Відповісти
Де в статті "заключение експерта"?
показати весь коментар
12.05.2026 21:08 Відповісти
Я про статью и не говорил.
Вотhttps://militarnyi.com/uk/news/u-krymu-dron-raketamy-atakuvav-mobilnu-grupu-ppo-rosiyan/
показати весь коментар
12.05.2026 21:10 Відповісти
А "Цензор" - філіал сайту "Мілітарі"? Де я можу про це довідаться?
показати весь коментар
12.05.2026 21:15 Відповісти
"Якщо БПЛА випускає ракети - то це не "камікадзе"... " Аргументуй чому камікадзе не може випуститити ракету ? Шахеди скидають міни , запускають fpv ... вони після цього стають багаторазовими дронами ? З чого ти висновок зробив що дрон повернувся до місця запуску , ти його зустрічав при поверненні ?
показати весь коментар
12.05.2026 21:28 Відповісти
Камікадзе (яп. 神風, «божественний вітер») - це японські пілоти-смертники часів Другої світової війни, які здійснювали самогубні атаки на ворожі кораблі, жертвуючи собою заради ураження цілі. Термін також походить від тайфунів, що врятували Японію від монгольської навали у XIII столітті. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD) 3]
Основні значення та контекст:
Історичні камікадзе (1944-1945): Пілоти-смертники, які свідомо йшли на загибель, скеровуючи літаки, начинені вибухівкою, у військові кораблі США та союзників на Тихоокеанському ТВД.«Божественний вітер»: У 1274 та 1281 роках потужні тайфуни знищили монгольський флот хана Хубілая біля берегів Японії, що японці вважали втручанням божественних сил.

******* вживання (дрон-камікадзе): Баражуючий *********, безпілотний літальний апарат одноразового використання, що знищує ціль шляхом самопідриву.
показати весь коментар
12.05.2026 21:39 Відповісти
Дякую за екскурс у історію походження слова ! Тепер прошу відповідь на вже задане запитання : " Що заважає дрону-камікадзе під час польоту запустити ракету ? "
показати весь коментар
12.05.2026 21:41 Відповісти
Та будь ласка... Даю відповідь: класифікація БПЛА , на даний момент, до кінця не сформована... Тому сперечаться можна, "до усрачки". На мою думку, одна з модифікацій ФП-1, є "комбінованою" - перехідною формою від ударного БПЛА, до дрону-камікадзе, за умови, що поряд з НУРСами, він сам несе на собі боєголовку з вибуховою речовиною... Без неї його "дроном-камікадзе" назвать важкувато...
показати весь коментар
12.05.2026 21:56 Відповісти
Ефективніше було б з великої висоти висипати 50кг ВОГів їм на голови
показати весь коментар
12.05.2026 22:31 Відповісти
А половину зарядів з фосфорними ************. І випалювати рашистські тили і міста як вони це робили з нашими містами. І так ешелон за ешелоном запускати поки до вся Сосія не згорить дотла.
показати весь коментар
12.05.2026 22:34 Відповісти
А скільки важить НАР?
Цікавий план. Бідьша вірогідність уражень
показати весь коментар
13.05.2026 00:23 Відповісти
 
 