Український дрон-камікадзе випустив ракету по мобільній групі ППО окупантів у Криму. ВIДЕО

Український дрон-камікадзе під час атаки над тимчасово окупованим Кримом у ніч проти 12 травня випустив некеровану ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот Сил оборони здійснив пуск ракети з безпілотника по російській мобільній групі ППО.

Кадри бойової роботи опубліковано у соцмережах.

